Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 149 стволов

Еще 354 единицы оружия жители республики сдали добровольно, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В карельском Управлении Росгвардии подвели итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы за 9 месяцев 2022 года.

С начала нынешнего года росгвардейцы провели 17 252 проверки условий хранения огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у местных жителей.

Добровольно было сдано 354 ствола. Еще 149 единиц оружия за это время было изъято. Росгвардейцы составили более 600 протоколов об административных правонарушениях.

Как правило, жители Карелии нарушали сроки подачи заявлений о продлении разрешения на хранение оружия. У кого-то оружие хранилось незаконно, в том числе — с истекшим сроком разрешения.

В республике зарегистрировано 61 место хранения оружия юрлицами. На объектах хранится 784 единицы оружия, 811 работников имеют разрешения на хранение и ношение оружия при исполнении служебных обязанностей. Всего было пресечено 39 фактов нарушения в сфере частной охранной деятельности.