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Росгвардейцы проведут в Карелии учения «Заслон-2021»

Новости. Общество
10:18, 12 Июля 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

С 12 по 30 июля Росгвардия, впервые с момента своего создания, проведет сразу в нескольких регионах, включая Карелию, оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021», сообщили в ведомстве.

В мероприятии примут участие военнослужащие, сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Карелии. Учение войск национальной гвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом. Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России, говорится в сообщении Управления Росгвардии по Карелии.

Ранее сообщалось, росгвардейцы нашли тротиловые шашки возле спорткомплекса в Петрозаводске.

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Комментарии

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наташка
2021-07-12 10:50:02
Навальнята трепещите :)
Гость
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