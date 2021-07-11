Росгвардейцы проведут в Карелии учения «Заслон-2021»

С 12 по 30 июля Росгвардия, впервые с момента своего создания, проведет сразу в нескольких регионах, включая Карелию, оперативно-стратегическое учение «Заслон - 2021», сообщили в ведомстве.

В мероприятии примут участие военнослужащие, сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Карелии. Учение войск национальной гвардии проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом. Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России, говорится в сообщении Управления Росгвардии по Карелии.

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