Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Развод по правилам 4
18.02.2021 11:56
Ушла из жизни почетный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта по лыжным гонкам 1
18.02.2021 15:05
Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови
18.02.2021 21:05
"Пусть ответят по существу": Ульянов пригласил Парфенчикова, Шандаловича и Мирошник на встречу с народом 23
18.02.2021 15:00
Мэр Петрозаводска назвала срок начала ремонта моста на улице Маршала Мерецкова 18
18.02.2021 11:30
Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии 38
18.02.2021 12:34

Росгвардейцы разоружили жителей Карелии

Новости. Общество
09:46, 19 Февраля 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК
Загрузка...

Жители Карелии добровольно сдали 18 единиц оружия, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.

В период с 12 по 18 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели 78 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли одну единицу оружия. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали 18 единиц оружия, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что жители Карелии добровольно сдали оружие росгвардейцам.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Аналитика

18.02.2021 15:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как изменить Конституцию за полчаса 3
18.02.2021 15:25
Развод по правилам 4
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 4
18.02.2021 10:40
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»