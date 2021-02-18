Росгвардейцы разоружили жителей Карелии

Жители Карелии добровольно сдали 18 единиц оружия, сообщает управление Росгвардии по Республике Карелия.
В период с 12 по 18 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели 78 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли одну единицу оружия. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.
Граждане добровольно сдали 18 единиц оружия, сообщили в Росгвардии.
Ранее сообщалось, что жители Карелии добровольно сдали оружие росгвардейцам.
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