Росгвардейцы в Карелии не дали далеко уехать пьяному водителю УАЗика

В Суоярви сотрудники Росгвардии задержали водителя, севшего за руль в состоянии опьянения.
По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, на пункт централизованного наблюдения районного отдела вневедомственной охраны поступил вызов из сетевого магазина Суоярви. К прибывшему на место происшествию наряду Росгвардии обратилась директор торгового заведения. Она рассказала, что заметила, как мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль УАЗа.
Автомобиль был остановлен группой задержания, когда водитель попытался уехать. Нарушителем оказался 58-летний местный житель. Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали дебоширов в баре Петрозаводска.
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