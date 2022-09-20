Росгвардейцы в Карелии не дали далеко уехать пьяному водителю УАЗика

В Суоярви сотрудники Росгвардии задержали водителя, севшего за руль в состоянии опьянения.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, на пункт централизованного наблюдения районного отдела вневедомственной охраны поступил вызов из сетевого магазина Суоярви. К прибывшему на место происшествию наряду Росгвардии обратилась директор торгового заведения. Она рассказала, что заметила, как мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль УАЗа.

Автомобиль был остановлен группой задержания, когда водитель попытался уехать. Нарушителем оказался 58-летний местный житель. Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали дебоширов в баре Петрозаводска.