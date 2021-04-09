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Росгвардейцы в Карелии не дали мужчине выпить и закусить крадеными деликатесами

Новости. Общество
09:49, 10 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Кеми бойцы Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося вынести из сетевого магазина алкоголь и колбасу.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, кнопка тревожной сигнализации была нажата в охраняемом сетевом магазине вечером 8 апреля. За хищение товара – бутылки алкогольного напитка и мясных деликатесов – сотрудниками Кемского отдела вневедомственной охраны задержан 37-летний гражданин.

Задержанный был передан местному участковому.

Ранее гость из Нижегородской области попался на краже мясных деликатесов из магазина в Карелии.

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Комментарии

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Изя
2021-04-10 11:35:16
Такое впечатление , что МВД в регионе уже просто нет , одна росгвардия ловит преступников . :)
Off
2021-04-10 10:12:57
А кот там был ? :)
кир
2021-04-10 10:44:04
Off, давидка был.
наташка
2021-04-10 10:22:22
Off, а ночной фотограф ?
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