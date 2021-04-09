Росгвардейцы в Карелии не дали мужчине выпить и закусить крадеными деликатесами

В Кеми бойцы Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося вынести из сетевого магазина алкоголь и колбасу.
Как сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии, кнопка тревожной сигнализации была нажата в охраняемом сетевом магазине вечером 8 апреля. За хищение товара – бутылки алкогольного напитка и мясных деликатесов – сотрудниками Кемского отдела вневедомственной охраны задержан 37-летний гражданин.
Задержанный был передан местному участковому.
Ранее гость из Нижегородской области попался на краже мясных деликатесов из магазина в Карелии.
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