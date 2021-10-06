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Росгвардейцы в Карелии не пожалели крови

Новости. Общество
18:20, 06 Октября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Несколько десятков военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Карелии на безвозмездной основе сдали донорскую кровь.

В связи с острой необходимостью пополнения запасов групп крови Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске организовала внеочередную донорскую акцию. Передвижной донорский пункт вместе с медработниками прибыл в территориальное Управление Росгвардии, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы пополнили банк крови более чем на 10 литров.

Для личного состава участие в донорских акциях стало уже доброй традицией и делом чести. Станции переливания крови всегда нужны доноры, особенно, с редкими группами и с отрицательными резус-факторами. От медицинских учреждений республики практически ежедневно поступают запросы на донорскую кровь, от своевременной поставки которой зависит жизнь пациентов.

— Это наш гражданский долг. Для сотрудников и военнослужащих нашего территориального управления быть донором – дело чести. Каждый из нас хочет внести свой небольшой вклад в спасение человеческой жизни, – отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Карелии, полковник Евгений Торбач. 

Ранее глава Петрозаводска призвал всех здоровых горожан стать донорами.

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