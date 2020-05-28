Росгвардейцы в Карелии выявили пять нарушений в сфере оборота оружия

Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы выявлено пять административных правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

С 11 по 17 мая сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено 62 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 5 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. За указанный период изъято 2 единицы огнестрельного оружия. Добровольно сдано гражданами 12 единиц огнестрельного оружия.

Управление Росгвардии по Республике Карелия продолжает проведение профилактического мероприятия "Оружие", направленного на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).