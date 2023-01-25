Росгвардейцы за неделю задержали в Карелии 9 нарушителей

Во время патрулирования росгвардейцы задержали 6 человек за административные правонарушения и еще троих по подозрению в совершении преступлений, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю совершили 282 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 8 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 6 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны трех граждан

Общая сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.