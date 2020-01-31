Росгвардейцы забрали у жителей Карелии огнестрельное оружие

С 20 по 26 января выявлено 28 административных правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Росгвардейцы продолжают проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов. С 20 по 26 января проведено более таких 290 проверок. В результате выявлено 28 административных правонарушений в сфере оборота оружия, изъято 20 единиц огнестрельного оружия и 84 патрона к нему, 22 единицы огнестрельного оружия и 50 патронов — добровольно сдано гражданами.

Ранее житель Карелии, запугавший соседа ружьем, получил срок.