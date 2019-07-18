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Новости. Происшествия
12:15, 18 Июля 2019
фото: ГИБДД Карелии

Росгвардейцы задержали пытавшегося сбежать с места ДТП пьяного водителя в Петрозаводске

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя, протаранившего "легковушку" на Первомайском проспекте и пытавшегося сбежать с места ДТП, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Напомним, что 15 июля в 20.22 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской автомобиль Mitsubishi ASX протаранил остановившийся на перекрестке перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla.

Как объяснили в ГИБДД, столкновение совершил пьяный и не имеющий водительского удостоверения 39-летний петрозаводчанин.

В результате происшествия пострадал сам водитель Mitsubishi и водитель Toyota – 57-летняя женщина, которой потребовалась помощь врачей.

Как рассказали в отделе Росгвардии Карелии, оказывается, именно сотрудники вневедомственной охраны, совершавшие патрулирование территории, первыми оказались на месте происшествия и не дали возможности пьяному водителю сбежать.

"Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Петрозаводска на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской, заметили два автомобиля японских марок, которые попали в ДТП. Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить, нужна ли помощь участникам дорожно-транспортного происшествия. К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны подбежали граждане и указали на виновника аварии, который собрался уже покидать место происшествия. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина", - сообщили в ведомстве.

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