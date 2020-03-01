Росгвардейцы задержали в Карелии 19 правонарушителей

Подведены итоги работы с 21 по 28 февраля, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

За совершение различного рода преступлений задержаны четыре человека.



Во время патрулирования охраняемых объектов и квартир, задержано 19 человек за административные правонарушения.



Совершено 493 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее женщину с крадеными игрушками задержали в гипермаркете Петрозаводска.