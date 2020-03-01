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Росгвардейцы задержали в Карелии 19 правонарушителей

Новости. Общество
17:40, 02 Марта 2020
фото: © управление Росгвардии Карелии
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Подведены итоги работы с 21 по 28 февраля, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

За совершение различного рода преступлений задержаны четыре человека. 

Во время патрулирования охраняемых объектов и квартир, задержано 19 человек за административные правонарушения.

Совершено 493 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, из них в 12 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее женщину с крадеными игрушками задержали в гипермаркете Петрозаводска.

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