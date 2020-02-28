Женщину с крадеными игрушками задержали в гипермаркете Петрозаводска

Инцидент произошел 26 февраля на Кукковке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Петрозаводске в 18.33 сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов. Охрана указала на посетительницу, которая прошла мимо кассы с неоплаченным товаром.

Росгвардейцы задержали правонарушительницу – 32-летнюю женщину. Злоумышленница попыталась украсть детские игрушки и одежду. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.

Задержанной грозит уголовная ответственность.

Ранее дорогой кофе и виски пытались украсть из магазинов на севере Карелии.