Роскачество рассказало, как выбрать продукты для блинов к Масленице

Эксперты Роскачества в своём сообщении рассказали, как выбрать продукты для тонких и нежных блинчиков к Масленице и какие начинки к ним будут самыми вкусными.

"Разная мука будет отличаться своим "поведением" при выпечке. То, какими получатся блины, зависит от сорта муки и помола. Блины из пшеничной муки высшего сорта или сорта "экстра" получатся тонкими и воздушными", – отмечают эксперты, добавляя, что мука в плотной бумажной упаковке лучше хранится и не плесневеет, ее идеальный цвет – белый и кремовый, важно обратить внимание на срок годности продукта.

Чтобы блины получались тонкими, мука должна быть сухой, отмечают эксперты. Для жарки блинов рекомендуется выбирать рафинированное масло. Оно содержит меньше полезных веществ, однако выдерживает температуру до 230°С, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом, уточняют эксперты.

При выборе яиц следует обратить внимание на маркировку. Буква "д" обозначает, что яйцо – диетическое, пишет "РИА Новости".



"Такие яйца не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в течение семи дней. Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства", – пояснили в организации. Эксперты отмечают, что аппетитный блеск блинчиков зависит от сливочного масла. Настоящее масло делают из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока.

Популярные начинки для блинчиков - мед, сгущенное молоко и творог. "ГОСТированными" видами монофлорных сортов меда являются всего три: гречишный, липовый и подсолнечниковый. При покупке меда обращайте внимание на дату производства и на цветок, с которого он был собран. Так, например, в мае не цветут подсолнухи, поэтому майский мед с этого цветка откачать просто невозможно", – отмечают эксперты.

Что касается сгущенки, в составе настоящего продукта может быть только молоко и сахар, подчеркивают специалисты. А при выборе творога важно смотреть на наименование продукта.

"Если хотите купить творог, то и на упаковке ищите слово "творог", если продукт более дешевый и содержит растительные жиры, то он будет называться молокосодержащим", – советуют в организации.