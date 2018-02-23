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Новости. Общество
09:20, 23 Февраля 2018

"Роснефть" в День защитника Отечества встречает клиентов подарками

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Акция проходит 23 февраля на всех АЗС компании от Владивостока до Калининграда.

 

Приятный сюрприз ждал сегодня мужчин, приехавших залить топливо в своего железного коня на АЗС "Роснефти". Все клиенты АЗС под брендами "Роснефть", ТНК и "Башнефть" получили перчатки, без которых никак не обойтись настоящему мужчине при обслуживании своего авто.

По словам Святослава, постоянного клиента АЗС, он был приятно удивлен.

"Цены на топливо сейчас, в принципе, везде одинаковые. Но у "Роснефти" есть преимущества — они, например, единственная сеть, у кого остались бонусные программы. Я активный пользователь "Семейной команды" - она реально позволяет сэкономить. Много лет заправляюсь только здесь, и всегда уверен в качестве топлива. А сегодня приятно удивил подарок", - рассказал Святослав.

Стоит отметить, что программа лояльности "Семейная команда" основана на командном принципе участия: присоединяясь к ней, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Баллы можно копить, не только заправляясь на "Роснефти", но и приобретая товары у партнеров — в их список входят больше 180 компаний различного уровня.

"Семейную команду" компания планирует развивать и дальше: предполагается внедрить в нее игровой маркетинг, улучшить мобильное приложение и запустить сервис для анализа предпочтений клиентов.

На правах рекламы

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