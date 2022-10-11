Роспотребнадзор Карелии не рекомендует класть сладости с алкоголем в детские подарки

Карамель не рекомендована для детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь, в частности, отметили в Роспотребнадзоре Карелии.

В региональном управлении Роспотребнадзора обнародовали рекомендации по выбору сладких подарков детям к Новому году.



Так, специалисты надзорного органа советуют покупать подарки только в местах организованной торговли. Ни в коем случае не стоит пользоваться услугами продавцов на стихийных рынках, делать покупки у случайных лиц.

«Обращайте внимание на упаковку. Она должна быть не только красочной, но и герметичной. Если подарок помещен в мягкую игрушку, то необходимо ознакомиться с маркировкой на русском языке, которая должна в обязательном порядке там присутствовать», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легко читаемой и достоверной. При этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка.

На каждом новогоднем подарке обязательно должна быть четкая информация на русском языке: наименование продукта; наименование кондитерских изделий, входящих в подарок; наименование и местонахождение изготовителя; масса (нетто), дата изготовления, срок годности.



Подарок не должен содержать скоропортящихся продуктов, таких как десерт, йогурт, творожный сырок, мучные изделий с отделкой кремом. Эти продукты необходимо хранить в холодильнике.



Если подарок оказался некачественным, он подлежит возврату или обмену. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости.

Орехи, входящие в состав многих конфет, могут являться аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется.

Следует отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь.