Роспотребнадзор нашел чистые пляжи на севере Карелии

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии проверили воду и почву в местах массового отдыха в Сегежском районе.

По сообщению ведомства, пробы воды водоемов и почвы были отобраны по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды из озера Линдозеро в Сегеже («Новый пляж») и озера Глубокое Сярьгозеро («Пионерское»).

Проверка показала, что в этих водоемах вода и почва соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Ранее Роспотребнадзор обнаружил чистое озеро для купания в Костомукше.