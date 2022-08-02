Роспотребнадзор назвал опасные пляжи Петрозаводска

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в излюбленных местах отдыха у жителей столицы Карелии.

Управление Роспотребнадзора по Карелии в июле проверило места отдыха у воды «Песках», на улице Московская, на набережной Гюллинга и в Лососинном, сообщили в ведомстве.

По результатам лабораторных исследований пробы воды, отобранные в местечке «Пески», на пляже на улице Московская в Онежском озере, на набережной Гюллинга в реке Лососинка не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю «железо».

Кроме того, в месте отдыха по набережной Гюллинга вода не прошла проверку и показателю «общие колиформные бактерии». Он составил 2400 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе не более 500 КОЕ/100 см3.

В пробе почвы, отобранной в местечке Лососинное, также обнаружили колиформные бактерии. Показатель составил 100 КОЕ/100 см3, при гигиеническом нормативе не более 9 КОЕ/100 см3.

Ранее сообщалось, взятые в Песках пробы воды позволяют открыть официальный пляж в Петрозаводске.