Роспотребнадзор не нашел большого количества загрязняющих веществ в воздухе над Сегежей

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия провело исследование проб атмосферного воздуха, отобранных в 5 точках Сегежи.

По результатам исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в 5 точках Сегежи, превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не выявлено.

Управлением в рамках полномочий с 20 ноября продолжен мониторинг качества атмосферного воздуха в Сегеже.

Для установления причин возникновения данной ситуации организовано межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти в области ветеринарии и Росприроднадзора, осуществляющими экологический надзор на субъектовом и федеральном уровне.

Отметим, что активисты в Сегеже, где пожелтел снег и массово гибли птицы, начали собирать деньги на независимую экспертизу.