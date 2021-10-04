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Роспотребнадзор: новых ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось

Новости. Общество
21:30, 04 Октября 2021
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

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Пресс-служба Роспотребнадзора разъяснила слова Анны Поповой о запрете массовых мероприятий по всей России.

В ведомстве отметили, что решение о возможности проведения массовых мероприятий принимают главы регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. 

Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились, заявили в понедельник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

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