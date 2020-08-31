Роспотребнадзор ожидает вторжения в Карелию смеси гриппа и COVID-19

В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

В Роспотребнадзоре ожидают прихода в Карелию микст-инфекции. Так в ведомстве называют сочетание привычного гриппа и нового коронавируса, которое может появиться в республике. Кроме того, главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Инна Рожкова сообщила, что грипп в этот раз пойдет с тремя новыми штаммами.

Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива. Требование ведомства возмутило руководителей компаний, которые не понимают, как заставить своих работников добровольно идти на укол. При этом государство не собирается за свой счет прививать вахтовиков, признавая при этом инфекционную угрозу нахождения в вахтовых городках.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".