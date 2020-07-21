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Роспотребнадзор признал небезопасными пляжи в Петрозаводске

Новости. Общество
15:53, 22 Июля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Специалисты Роспотребнадзора Карелии проверили качества воды и почвы в излюбленных местах отдыха петрозаводчан.

По сообщению управлении Роспотребнадзора по Карелии, в июле было отобрано две пробы воды из реки Лососинка в районе места отдыха набережной Гюллинга, из Онежского озера на пляже на улице Московская и одна проба почвы в зоне отдыха "Пески".

В результате пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям по количеству общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, а проба почвы не соответствует нормативам по микробиологическим показателям по индексу бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

В Роспотребнадзоре просят петрозаводчан учесть данную информацию при выборе места отдыха.

Ранее сообщалось, кишечная палочка на пляже в Петрозаводске в 10 раз превышает норму.

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