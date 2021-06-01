Роспотребнадзор проверил пляжи в Петрозаводске

Специалисты Роспотребнадзора Карелии проверили качества воды в излюбленных местах отдыха петрозаводчан.

По сообщению ведомства, пробы воды в мае были отобраны из Онежского озера на улице Московской и в Песках, из реки Лососинка на набережной Гюллинга).

По результатам проведенного мониторинга установлено, что 3 пробы воды не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическому показателю железо, 2 пробы по микробиологическим показателям (на улице Московская и набережной Гюллинга).

Информация о качестве воды доведена до сведения администрации Петрозаводска для рассмотрения и принятия мер, заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, лежаки и кабинки для переодевания установят на пляже в Песках.