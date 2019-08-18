Роспотребнадзор рассказал, как вывести вшей у детей перед школой

Роспотребнадзор накануне нового учебного года подготовил рекомендации профилактики и лечения педикулеза.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) накануне нового учебного года подготовила рекомендации профилактики и лечения педикулеза. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на сайте ведомства, пишет ТАСС.

"Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши. Головным педикулезом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулезом происходит в результате непосредственного контакта "голова к голове" с человеком, у которого педикулез", - отмечается на сайте.

По данным ведомства, вши особенно любят чистые волосы и не боятся воды. "К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение двух-трех дней ждать нового хозяина на подушке", - говорится в материале.

Чтобы не заразиться, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной гигиены (мытье тела не реже одного раза в семь дней со сменой нательного и постельного белья, ежедневное расчесывание волос головы и регулярная уборка жилых помещений), а также периодически проводить взаимные осмотры членов семьи. В случае, если заражение уже произошло, по мнению ведомства, необходимо приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза и обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией, вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла и удалить механическим способом погибших вшей и гнид. После необходимо постирать и пропарить утюгом постельное белье, вещи и полотенца.