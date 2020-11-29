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Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин по ОРВИ 22 класса

Новости. Общество
16:10, 30 Ноября 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом отмечен в 12 школах Петрозаводска и Лахденпохьи.

По сообщению управления Роспотребнадзора Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 22-х классов в школах Петрозаводска и Лахденпохьи. Так, закрыты на карантин 21 класс в школах №№20, 25, 27, 30, 34, 38, лицеях №№1, 13, Академическом и Державинском лицеях, Ломоносовской гимназии и один класс в Лахденпохской средней школе.

Кроме того, за неделю выведены на карантин и 26 групп в 18-ти дошкольных учреждения Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что более семи тысяч случаев ОРВИ выявлено за неделю в Карелии.

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