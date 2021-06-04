Россельхознадзор нашел в Карелии еще один заросший сорняком участок сельхозземель

В Кондопожском районе более 2,5 га сельхозземель, принадлежащих республике, стали бесхозными, сообщили ведомстве.

Инспекторы управления Россельхознадзора обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения. Он расположен в районе Сосновки Янишпольского сельского поселения Кондопожского района и принадлежит республике.

В ходе проверки установлено, участок площадью 25392 кв. м полностью зарос сорняками, а кое-где уже растут сосны.

Хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением сельскохозяйственного производства, на участке не ведется.

Специалисты Россельхознадзора направили результаты проверки в Минимущество Карелии, чтобы включить бесхозный участок в сельскохозяйственный оборот.

Ранее Россельхознадзор обнаружил в Карелии сельхозземли, превратившиеся в болото.