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Россельхознадзор нашел в Карелии еще один заросший сорняком участок сельхозземель

Новости. Общество
17:20, 04 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко

В Кондопожском районе более 2,5 га сельхозземель, принадлежащих республике, стали бесхозными, сообщили ведомстве.

Инспекторы управления Россельхознадзора обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения. Он расположен в районе Сосновки Янишпольского сельского поселения Кондопожского района и принадлежит республике.

В ходе проверки установлено, участок площадью 25392 кв. м полностью зарос сорняками, а кое-где уже растут сосны.

Хозяйственная деятельность, связанная с обеспечением сельскохозяйственного производства, на участке не ведется.

Специалисты Россельхознадзора направили результаты проверки в Минимущество Карелии, чтобы включить бесхозный участок в сельскохозяйственный оборот.

Ранее Россельхознадзор обнаружил в Карелии сельхозземли, превратившиеся в болото.

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