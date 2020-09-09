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Россельхознадзор обнаружил в Карелии опасный участок около газопровода

Новости. Общество
15:22, 10 Сентября 2020
фото: ©Территориальное управление Россельхознадзора
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Предприниматель, допустивший зарастание земельного участка вблизи газопровода в Олонецком районе, получил предупреждение, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Специалисты управления проверили земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный вблизи деревни Верховье. Его площадь составляет 17,3 га и по виду угодий он относится к пашне. Участок находится в аренде у индивидуального предпринимателя.

На части пашни летом косят сено. Но в восточной части на площади 1,47 га участок зарос ивой, ольхой и сосной. При этом с востока участок примыкает к межпоселковому газопроводу высокого давления.

Как отметили в Россельхознадзоре, из-за сорной травы и кустарников земли сельхозназначения теряют свои качества. Кроме того, сухая сорная и древесно-кустарниковая растительность являются потенциальным источником возгорания. Соседство земельного участка с газопроводом создает дополнительную угрозу возникновения ЧС.

По результатам проверки предприниматель получил предупреждение. Ему выдано предписание устранить выявленные нарушения до 2 ноября 2020 года.

Ранее жителя Карелии, вырастившего ивы на участке, оштрафовали на 500 рублей.

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