Россельхознадзор оштрафовал форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу на севере Карелии

После скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе форелеводческое хозяйство привлекли к ответственности за нарушения при утилизации биологических отходов.

Специалисты Россельхознадзора провели административное расследование в отношении рыбоводного хозяйства в Сегежском районе. В декабре 2020 года был выявлен факт сброса неочищенных сточных вод от производства в болото, расположенное в лесополосе около цеха переработки рыбы и отделения по выплавке ветеринарного жира. Сточные воды имели красный цвет и запах рыбы, ниже сточной трубы сформировали русло, дно которого было заполнено останками рыбы (преимущественно икрой), пояснили в Россельхознадзоре.

К моменту выезда на место государственного инспектора Управления для осмотра стоков из труб не было. Поверхность болота была чистая, посторонних осадков на дне обнаружено не было. Само предприятие не работало, в нем проводились строительные работы с целью улучшения системы очистки и обеззараживания сточных вод.

Но ответственным лицам на предприятии пришлось ответить за допущенные нарушения. Россельхознадзор назначил штраф в 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен в полном объеме.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место представители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами. Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки.