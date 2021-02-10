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Россельхознадзор оштрафовал форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу на севере Карелии

Новости. Общество
11:01, 11 Февраля 2021
фото: www.facebook.com/andrey.rogalevich
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После скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе форелеводческое хозяйство привлекли к ответственности за нарушения при утилизации биологических отходов.

Специалисты Россельхознадзора провели административное расследование в отношении рыбоводного хозяйства в Сегежском районе. В декабре 2020 года был выявлен факт сброса  неочищенных сточных вод от производства в болото, расположенное в лесополосе около цеха переработки рыбы и отделения по выплавке ветеринарного жира. Сточные воды имели красный цвет и запах рыбы, ниже сточной трубы сформировали русло, дно которого было заполнено останками рыбы (преимущественно икрой), пояснили в Россельхознадзоре.

К моменту выезда на место государственного инспектора Управления для осмотра стоков из труб не было. Поверхность болота была чистая, посторонних осадков на дне обнаружено не было. Само предприятие не работало, в нем проводились строительные работы с целью улучшения системы очистки и обеззараживания сточных вод.

Но ответственным лицам на предприятии пришлось ответить за допущенные нарушения.  Россельхознадзор назначил штраф в 20 тысяч рублей. Штраф был оплачен в полном объеме.

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место представители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами. Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки.

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Комментарии

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карел
2021-02-11 11:51:28
И это штраф юридическому лицу ?. Тут коррупция голимая со стороны инспектора Россельхознадзора .
Д.Ю
2021-02-11 11:39:35
двааадцать тысяч рублей?? :)
Joker
2021-02-11 11:34:51
Интересно, сколько же времени прошло "к моменту выезда на место государственного инспектора Управления" , если он уже не обнаружил следов происшествия, столь крупного..?)) Сумма штрафа тоже впечатляет !!
Вася
2021-02-11 11:16:29
Россия воссияет и будет править Миром.
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