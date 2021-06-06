Россельхознадзор проводит проверку по информации о разливе рыбных отходов в Заонежье Карелии

Управление Россельхознадзора возбудило административные расследования по ситуации с разливом отходов рыбного производства в районе села Толвуя Медвежьегорского района.

Напомним, жители Карелии были возмущены появлением в Заонежье фур из Мурманской области с рыбными отходами. Контейнеры разгружали в заброшенные силосные ямы в совхозе «Толвуйский». Местные жители опасались, что отходы потекут в реку Падма, а из нее по водной системе Заонежья могут попасть в Онежское озеро.

В Минсельходе республики заявили, что рыбные отходы из Мурманской области будут использовать в Карелии в качестве удобрений. Но в процессе подготовки к работе с удобрениями неизвестные слили жидкость из емкостей. В Минсельхозе предполагают, что гидрозилат хотели украсть. По данному факту сейчас проводится проверка. Полицейские ищут виновных в утечке отходов.

По данной информации Управлением Россельхознадзора возбуждены административные расследования в отношении производителя (нарушение ветеринарно-санитарных правил), в перевозчика товара (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства) и предприятия-получателя (порча земель).

Управление выясняет все обстоятельств дела.