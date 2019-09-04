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Новости. Общество
18:00, 04 Сентября 2019
фото: © EPA/INGO WAGNER

Россельхознадзор в Карелии отстранил от работы трех специалистов ветеринарного контроля

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Три специалиста ветеринарного контроля неправильно написали названия продукции и остались без работы, сообщили в территориальном управлении Росслехознадзора.

Так, 3 сентября территориальное управление Россельхознадзора по результатам мониторинга федеральной государственной информационной системы "Меркурий" заблокировало трех специалистов предприятия Карелии, уполномоченных для работы с системой. Специалисты допустили более 5 критических ошибок при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в системе: давали некорректное наименование продукции.

Два специалиста являлись уполномоченными лицами одного предприятия. В нескольких ветеринарных сопроводительных документах они использовали формулировку "Продукция из шпика соленого замороженного в ассортименте".

Уполномоченное лицо организации, занимающейся розничной торговлей, при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации указывало такие наименования продукции как "Лепота", "Мясо отборное" и "Пять минут классич.".

Оформляя ветеринарные сопроводительные документы таким образом, специалисты не обеспечивали прослеживаемость продукции. Такие формулировки не позволяют впоследствии однозначно идентифицировать товар, на который выданы сопроводительные документы. При этом ветеринарные сопроводительные документы подтверждают проведение необходимых ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит - качество и безопасность продукции, а также позволяют установить ее происхождение.

За указанные нарушения регистрация трех уполномоченных лиц была приостановлена в ФГИС "Меркурий" на срок до 6 месяцев. Информация об этом была передана предприятиям.

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