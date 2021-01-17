Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 4
Сегодня 10:35
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40
"Легковушка" влетела в автомобиль скорой помощи на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
17.01.2021 18:15
Власти Карелии продлили режим ЧС в оставшейся без воды Питкяранте 6
17.01.2021 19:00
ГИБДД разъяснила, можно ли водителям снимать инспекторов на видео в Петрозаводске 3
Сегодня 12:18

"Россети" дали старт второму Всероссийскому конкурсу "Лидеры энергетики"

Новости. Общество
14:24, 18 Января 2021
фото: © Россети
Загрузка...

Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию.

Подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса "Лидеры России" (флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей"), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Этапы конкурса:

1️. Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу "360 градусов" с участием коллег по работе (до 30 апреля).

2️. Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля).

3️. Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса "Лидеры энергетики". Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

Аналитика

Сегодня 13:30
Капитал
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс"
Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в республике вдвое и покончить с рубками нетронутой тайги.
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Судья в отставке, взяточник на свободе 4
14.01.2021 11:45
"Все зависит от вакцинации" 7
14.01.2021 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:35
Личное мнение
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 4
После увольнения с должности директора Александра Ханцевича педагоги и родители школы №43 прислали в редакцию отзыв о его работе.
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
11.01.2021 11:50
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»