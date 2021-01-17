"Россети" дали старт второму Всероссийскому конкурсу "Лидеры энергетики"

Цель проекта – формирование кадрового резерва для выполнения масштабных задач развития электросетевого комплекса, включая цифровую трансформацию.

Подать заявку можно до 31 января. Регистрация и правила участия – на официальном портале Лидерыэнергетики.рф

Базовые принципы состязаний – открытость, прозрачность и объективность. Присоединиться могут специалисты компаний, чей профиль деятельности соответствует трём трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учёт электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Возраст – до 50 лет.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса "Лидеры России" (флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей"), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. Расширится число соискателей, на виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Этапы конкурса:

1️. Онлайн-тестирование: интеллектуальные способности, личностные характеристики, управленческий потенциал (до 7 марта). Оценка по методу "360 градусов" с участием коллег по работе (до 30 апреля).

2️. Решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля).

3️. Финал, где будут определены 100 победителей, в июне в Ростове-на-Дону.

Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Для сотни лучших победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса "Лидеры энергетики". Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества. Приз для остальных финалистов – годовой доступ к электронной библиотеке для саморазвития.