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Россия открывает границы на въезд и выезд

Новости. Общество
22:00, 08 Июня 2020
фото: © pixabay
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в РФ иностранцев.

"Чтобы предотвратить распространение коронавируса, мы еще в марте временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, другим необходимо выехать из России в силу многих причин, пишет "Интерфакс".

"В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию", – сказал Мишустин.

Россиянам разрешат выезжать за границу, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, на работу и учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Кроме того, распоряжение позволит въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти лечение в российских медорганизациях, а также навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

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