Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы"
Сегодня 17:14
Город в Карелии стал самым дорогим для отдыха туристов 2
Сегодня 09:10
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО) 17
Сегодня 10:07
В Карелии на сельскохозяйственных ярмарках торговать смогут только местные производители 3
Сегодня 16:45
Сильный ветер обрушится на Карелию, предупреждает МЧС
Сегодня 14:09

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

Новости. Общество
21:05, 21 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

На днях россияне смогут отправится в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет издание "РИА Новости".

Отечественные авиакомпании пока официально не объявили о старте рейсов в эти государства. Однако в приложении "Аэрофлот" доступны билеты в Бишкек (с 23 сентября), Минск (с 26 сентября) и Нур-Султан (с 27 сентября).
 
 
С 1 августа возобновились рейсы в Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. Еще через десять дней у россиян появилась возможность полететь в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан, а с 15 августа – в Швейцарию.

Осенью открылось авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале – 10-го, в Эмираты –11-го.

Кроме того, с 27 сентября Россия возобновляет полеты в Южную Корею.

У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск

Аналитика

Сегодня 17:14
Обществоведение
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы"
Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 5
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 12
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 17
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»