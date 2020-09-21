Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

На днях россияне смогут отправится в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет издание "РИА Новости".



Отечественные авиакомпании пока официально не объявили о старте рейсов в эти государства. Однако в приложении "Аэрофлот" доступны билеты в Бишкек (с 23 сентября), Минск (с 26 сентября) и Нур-Султан (с 27 сентября).





С 1 августа возобновились рейсы в Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. Еще через десять дней у россиян появилась возможность полететь в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан, а с 15 августа – в Швейцарию.



Осенью открылось авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале – 10-го, в Эмираты –11-го.



Кроме того, с 27 сентября Россия возобновляет полеты в Южную Корею.



У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин.