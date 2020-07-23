Россия возобновляет международное авиасообщение

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа.

Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости.

"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. И при этом мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - сказал Мишустин на совещании в правительстве РФ.

По его словам, это решение также позволит ускорить возвращение россиян из-за рубежа.