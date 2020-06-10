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Россиян хотят лишать водительских прав за пьяные дебоши

Новости. Общество
20:40, 10 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил лишать водительских удостоверений за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах.

Хамзаев предлагает внести изменения в ст. 20.21 действующего административного кодекса ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и дополнить её отдельным наказанием для нарушителей, имеющих водительские права, пишет RT.

"Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев", – сказано в тексте обращения.

По мнению общественника, если гражданин в течение короткого времени дважды привлекается за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, это сигнал, что у человека проблемы с алкоголем, а его участие в дорожном движении в качестве водителя может представлять дополнительную опасность для окружающих.

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