Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной.

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной, с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня, включительно, а потом россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием 12 июня Дня России.

"Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной - с понедельника, 4 июня по субботу, 9 июня, включительно.

Выходной день со следующей субботы перенесен на понедельник, 11 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд - с воскресенья, 10 июня, по 12 июня (День России), который в текущем году приходится на вторник", - сказал в понедельник "Интерфаксу" представитель ведомства.

Следующие выходные, связанные с государственным праздником, ожидаются в России только в ноябре - это трёхдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днём народного единства.

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