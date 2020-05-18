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Россиянам хотят уменьшить размер ежемесячной накопительной пенсии

Новости. Общество
22:00, 18 Мая 2020
фото: © ТАСС / Александр Некрасов
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Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020 годом.

Минтруд разработал законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год", пишут "Известия".

Со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 – у мужчин). Это обусловлено данными Росстата об увеличении продолжительности жизни россиян.

Как уточнили в ведомстве, риска в том, что граждане не успеют получить накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать ее единовременно или передать по наследству, для чего нужно написать соответствующие заявления.

"На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина", – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом единовременная выплата накопительной части производится только при соответствии ряду критериев. Во-первых, это достижение пенсионного возраста. Во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна составлять меньше 5% от назначенной гражданину страховой пенсии.

 

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Комментарии

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Никита
2020-05-18 22:29:55
Доколе будут издеваться над пожилыми людьми ?
" Чем ближе крах империи , тем безумнее её законы "(с)
Гость
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