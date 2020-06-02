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Россиянам рассказали о видах мошенничества в период пандемии коронавируса

Новости. Общество
22:00, 02 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Роспотребнадзор предупредил россиян о мошеннических действиях.

Сообщается, что мошенники обманывают потребителей, играя на их страхах, пишут "Известия".

Отдельные граждане и юридические лица предлагают за предоплату "уникальные" товары, такие как особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.

Другими поводами для обмана являются оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

"Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений, и пр.", – предостерегает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в Сети злоумышленники пытаются получить персональные данные пользователей, предлагая им воспользоваться опасными ссылками.

Для того чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор порекомендовал использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте ведомства. Помимо того, граждане могут посетить специальный портал, где размещен

Также отмечается, что ни сотрудники МЧС, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-02 23:09:33
Наказания должны быть столь страшные, что при одной мысли о них у потенциального преступника возникали конвульсии и припадки. "Ребята, давайте жить дружно," - это не для них.
Гость
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