Россиянам рассказали о видах мошенничества в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор предупредил россиян о мошеннических действиях.

Сообщается, что мошенники обманывают потребителей, играя на их страхах, пишут "Известия".



Отдельные граждане и юридические лица предлагают за предоплату "уникальные" товары, такие как особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и т. п.

Другими поводами для обмана являются оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.

"Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру с целью совершения кражи под новыми предлогами: визит врача, социального работника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений, и пр.", – предостерегает Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что в Сети злоумышленники пытаются получить персональные данные пользователей, предлагая им воспользоваться опасными ссылками.

Для того чтобы обезопасить себя, Роспотребнадзор порекомендовал использовать официальные источники. Информация для потребителей размещена в специальном разделе на официальном сайте ведомства. Помимо того, граждане могут посетить специальный портал, где размещен

Также отмечается, что ни сотрудники МЧС, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.