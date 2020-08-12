Россиянам рассказали, как избавиться от мошеннических звонков

Заблокировать звонки от злоумышленников можно при помощи настроек самих телефонов, операторов сотовой связи и специальных программ.

Роскачество выпустило рекомендации, которые помогут жителям РФ избавиться от мошеннических звонков, пишет ТАСС.

"Практически все россияне, использующие мобильные телефоны, когда-либо сталкивались со звонками от неизвестных абонентов, предлагающих товары и услуги (телемаркетинг), а иногда и с откровенным вымогательством со стороны мошенников, выдающих себя за банковских работников. Эти звонки, как минимум, тратят наше время, отвлекают, портят настроение или даже лишают нас денег. Как избавиться от таких "непрошеных гостей", – сообщили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

В организации сообщают, что заблокировать возможность звонить вам для отделов продаж и злоумышленников можно при помощи настроек телефонов, операторов сотовой связи и спецпрограмм. Первая возможность – это защита на уровне операционной системы (ОС), например, на некоторых смартфонах с операционной системой Android, есть встроенная функция блокировки вызовов от незнакомых номеров.

"Следует отметить, что встроенный режим "Не беспокоить" не всегда подходит для решения проблемы ненужных звонков, так как гудки будут продолжать идти, а не блокироваться. Также в некоторых смартфонах с русской локализацией есть путаница в названии функции "Блокировка неизвестных абонентов", "Неизвестные номера" или "Unknown", которые означают блокировку не неизвестных пользователю номеров, а звонков со скрытых номеров (что тоже для некоторых является полезной функцией)", – считают эксперты.

В мобильной операционной системе от Apple пользователь может установить "Заглушение неизвестных". В таком случае будут блокироваться вызовы от всех абонентов, которых нет в списке контактов, и с которыми пользователь никогда не общался с данного устройства по этим номерам.



"Однако если ранее с абонентом был контакт по СМС, или номер приходил по электронной почте, звонки будут приходить вам", – прокомментировали в организации.

У всех мобильных операторов "большой четверки" - "Билайн", "Мегафон", "МТС" и "Теле2", есть собственные услуги по ограничению нежелательных контактов, которые бывают платными и бесплатными: например, это услуги "Черный список", "Антиспам", "SMS-фильтр", возможность заблокировать звонки и СМС. У всех операторов есть также услуга определителя, которая помогает выявить, в том числе, звонки со скрытых номеров (у тех же операторов, впрочем, есть и контр-услуга "антиопределитель", для которой их определитель не работает).

Если говорить о защите на уровне программного обеспечения, то полезное приложение, экономящее большое количество времени и сил для пользователя смартфона – это определитель номеров.

"Не используйте малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний, так как вы предоставляете определителю номера свои данные, и, если вам попадутся недобросовестные разработчики, вы можете стать жертвой утечки данных", – советуют в организации.

