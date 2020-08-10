Россиянам рассказали, как увеличить пенсию до 90 тысяч рублей

Накопить самому на желаемую пенсию реально, но для этого потребуется время, выдержка и финансовая грамотность, отметили эксперты.

Копить лучше начинать с детства, посоветовал глава аналитического департамента НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. Чтобы получать государственную пенсию в России, скоро будет нужен рабочий стаж от 15 лет, а в других странах – 25–40 лет, и постоянно появляются новые требования. Поэтому необходимо формировать собственный пенсионный капитал, резюмировал он, пишут "Известия".

Чтобы независимо от государства получать 92 тысячи рублей, москвичам придется накопить 25 млн рублей, подсчитала аналитик "Финама" Юлия Афанасьева. Но такого результата не достичь, если пользоваться только консервативными инструментами.

"Если у человека есть 1 млн рублей, которым он готов рискнуть на 20%, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности – около 35% годовых, и если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет", – сказала Юлия Афанасьева.

С учетом государственной пенсии и при готовности копить 35 лет (срок, равный среднему трудовому стажу в России) отчисления будут меньше, отметил управляющий активами БКС Андрей Русецкий.



Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тысяч – в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов), добавил он.