Россияне назвали главные отличия отдыха в России и за рубежом

Названы главные туристические предпочтения путешественников в России и за границей.

Большинство россиян признались, что проводят досуг по-разному в зависимости от направления. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию Ленты.ру.

Согласно статистике, во время поездок по России 63 процента респондентов выбирают провести время на природе, в то время как за рубежом 85 процентов остаются в городах.

По данным аналитиков, больше половины участников опроса предпочтут экстремальный отдых на родине, а экскурсионные туры, наоборот, за границей. Иностранные музеи посетили бы 77 процентов россиян, в то время как российские — всего 23 процента.

Также зарубежные поездки выигрывают и по количеству людей, готовых арендовать там автомобиль — 61 процент россиян признались, что взять машину напрокат им комфортней в других странах.

Кроме того, большинство охотнее готовы пробовать традиционные блюда именно в иностранных заведениях — так ответили 80 процентов респондентов.