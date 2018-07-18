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Новости. Общество
17:20, 18 Июля 2018
фото: ov-style.ru

Россияне назвали идеальное число детей в семье

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Более 40% россиян считают, что в "идеальной" семье должно быть двое или трое детей.

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

"Заметно выросла доля тех, кто считает, что в "идеальной" семье должно быть трое детей (рост с 28% в 2014 году до 43% в 2018 году). Еще 42% считают, что для семейного счастья необходимо иметь двоих детей", - говорится в сообщении. Только 3% респондентов сказали, что в семье достаточно одного ребенка (10% в 2014 году).

Более половины (54%) опрошенных считают, что дети – это предназначение брака, они укрепляют семью, а заводить их нужно по любви. Каждый пятый (21%) респондент назвал детей смыслом жизни, возможностью любить и заботиться о ком-то. Еще 14% видят в рождении детей продолжение человеческого рода и улучшение демографической ситуации, 12% ожидают от них поддержки в старости.

Почти половина (44%) опрошенных полагают, что главной причиной того, что некоторые люди принимают решение не заводить детей, является нехватка денег. Каждый четвертый (25%) в числе причин бездетности назвал эгоизм и нежелание жертвовать личной свободой.

Опрос проводился 28 и 29 мая. Объем выборки составил 2 тыс. респондентов

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