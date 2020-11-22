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Россияне назвали самую престижную работу

Новости. Общество
19:40, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Исследование HeadHunter показало, что престиж профессии для большинства определяется величиной зарплаты.

Самыми престижными сферами занятости считаются нефтегазовая отрасль, информационные технологии, а самой непрестижной стала область ЖКХ. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, пишет ТАСС.

"Наиболее престижной российские соискатели считают работу в нефтегазовой отрасли. 48% респондентов выбрали этот вариант. Второй по престижности оказалась IT-отрасль. Ее выбрали 47% опрошенных", – говорится в результатах опроса.

При это отрасль информационных технологий оказалась на первом месте среди молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет (57%), а также для респондентов из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%), Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).

"Что касается наиболее непрестижных отраслей, то на первом месте стоит ЖКХ. Ее в качестве таковой отметили 45% респондентов. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте по "непрестижности" (31%), далее расположились образовательные учреждения (26%) и сельское хозяйство (24%)", – говорится в результатах опроса.

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