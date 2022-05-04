Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Лицемерие, сплетни и неуважение к чужому труду россияне считают наиболее раздражающими факторами на работе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводили в апреле, в нем приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса во всех регионах страны.

«Пятерку самых раздражающих рабочих факторов открывают лицемерие и обман, за которые проголосовали 57% опрошенных. 52% респондентов указали, что их раздражают сплетни и интриги. Неуважительное отношение к чужому труду отметили 44% участников опроса, примерно столько же (43%) — непрофессионализм. Также опрошенных сервисом „Работа.ру“ россиян раздражает безответственность (31%)», — свидетельствуют результаты опроса.

Исследование показало, что треть респондентов (29%) на работе раздражает конфликтность. Лень отметили 25% опрошенных, плохие манеры — 18%. Менее раздражающими для респондентов оказались такие факторы, как вредные привычки (15%) и непунктуальность (13%). 4% участников исследования выбрали ответ «другое».