Россияне не хотят забывать юлианский календарь

Празднование Старого Нового года стало одним из самых показательных примеров двоемыслия.

Традиция отмечать Старый Новый год появилась в России после Октябрьской революции, когда советское правительство ввело в стране григорианский календарь, которым пользуется большинство государств. Во многом этому способствовало то обстоятельство, что Русская православная церковь не стала переходить на новое летоисчисление, и многие в Советском Союзе справляли церковные праздники и Новый год по юлианскому календарю, отличающемуся от григорианского почти на две недели.

Для страны, где церковь не только была отделена от государства, но и оказалась в положении изгоя, празднование Старого Нового года стало одним из самых показательных примеров двоемыслия, описанного в романе Джорджа Оруэлла "1984". Советский народ шел по пути, который указывала ему Коммунистическая партия, но при этом остался верен старому календарю, по которому жила Российская империя, словно оставляя для себя возможность вернуть то, что отменили большевики. Однако советское двоемыслие проросло и в нынешние российские реалии, пустив совершенно невообразимые ранее побеги.

Читайте об этом – в статье "Старый Новый год как праздник двоемыслия".