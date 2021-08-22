Россияне рассказали, сколько времени им нужно для полноценного отдыха

Почти половине россиян нужно более двух недель для полноценного отдыха, показал опрос «Работа в России».

Более двух недель требуется для полноценного отдыха почти половине россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По данным ведомства, «45% опрошенных россиян сообщили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель».

«Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель», — сообщили в ведомстве по итогам исследования на портале «Работа в России».

Однако есть и те, кто устает не от работы, а без нее. Так ответили 9% опрошенных. Как сообщили 36% участников исследования, чтобы сформировать свой бюджет на отпуск, они откладывают небольшие суммы денег в течение года. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.

При этом около трети из числа опрошенных (30%) и во время отпуска продолжают отвечать на запросы по работе и регулярно проверяют свою электронную почту. Кроме того, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. В то время как большинство (68%) используют отпуск исключительно для отдыха.

Исследование проводилось летом этого года. В нем приняли участие более 15 тысяч человек из всех регионов страны.