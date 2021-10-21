Россиянка захотела переболеть COVID-19 в легкой форме, специально заразилась и умерла

Москвичка умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и родственников.

Как сообщает Lenta.ru, об этом в своем Facebook рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Он разместил скриншоты переписки, на которых его друга позвали на похороны женщины, умершей в возрасте 42 лет. Та была уверена, что если заразится вирусом от человека с легкой формой COVID-19, то и сама переболеет в легкой форме. Россиянка с двумя дочками отправилась к больной подруге. Впоследствии от нее заразился и муж.

Однако затем ее состояние резко ухудшилось, но женщина отказывалась от помощи врачей. Позднее она умерла в больнице. Одной из ее дочерей также потребовалась госпитализация, девятилетнюю девочку даже положили в реанимацию, но она пошла на поправку. Вторая дочь и супруг перенесли ковид в легкой форме.