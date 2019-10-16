Российских детей защитят от падений из окон

Минстрой внесет изменения в правила по строительству в целях профилактики выпадения детей из окон.

После обращения Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, Минстрой до конца 2019 года утвердит ряд изменений в своды правил по строительству, предусматривающие профилактику случайного выпадения детей из окон, сообщается на сайте института.

Будет установлена обязательность применения систем безопасности при проектировании оконных блоков для предотвращения их открывания детьми и предупреждения случайного выпадения.

Планируется строго определить высоту ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли, которая должна будет составлять не менее 1,2 метра; при этом внутренние лестницы должны будут иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 метра.

"Я очень надеюсь, что изменения, которые планирует внести Минстрой – это лишь один из первых шагов к решению проблемы выпадения детей из окон, потому что нерешенных вопросов еще много. Например, принимаемые меры коснутся только новостроек, а как же вторичное жилье, там тоже живут дети. Соответствующие предложения мы направляли и в адрес аравительства РФ, государственной думы, совета федерации, ряда ведомств, способных повлиять на ситуацию, рассчитываем на скорейшее принятие комплекса мер", – подчеркнула Анна Кузнецова.

Напомним, в числе предложений детского омбудсмена – закрепить обязательство застройщика оснащать устройствами безопасности абсолютно все оконные конструкции для предупреждения случайного выпадения ребенка; ввести ГОСТ, устанавливающий, что оконные блоки изначально должны быть укомплектованы типовыми замками безопасности; ужесточить ответственность за неисполнение обязательных требований.