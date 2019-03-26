Российский паспорт поднялся в рейтинге степени свободы передвижения граждан

Россия поднялась на 47-ю строчку мирового индекса паспортов компании Henley & Partners, который демонстрирует степень свободы передвижения граждан разных стран мира.

Тремя месяцами ранее Россия занимала 48-ю позицию рейтинга.

"За три месяца Россия поднялась в рейтинге с 48-го на 47-е место, но в то же время безвизовых стран стало меньше. Сейчас россияне могут посещать без визы или с визой по прибытии 118 стран, хотя 3 месяца назад их было 119", — говорится в сообщении компании.

Какие страны лидируют в данном рейтинге, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".