Российский самолет вторгся в воздушное пространство Финляндии на километр

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Воздушное судно находилось над финской территорией около двух минут.
К таким выводам пришла Пограничная служба Финляндии по результатам расследования инцидента, который произошел в небе над соседней страной утром 17 июля. Напомним, о факте нарушения воздушного пространства на прошлой неделе сообщило финское министерство обороны.
Как показало расследование, российский самолет находился над территорией Финляндии около двух минут и пролетел 25 километров. При этом летчики углубились в воздушное пространство Суоми на километр, однако поскольку личность нарушителей установить не удалось, то, как отмечают финские пограничники, предъявление обвинения не представляется возможным.
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