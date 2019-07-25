Российский самолет вторгся в воздушное пространство Финляндии на километр

Воздушное судно находилось над финской территорией около двух минут.

К таким выводам пришла Пограничная служба Финляндии по результатам расследования инцидента, который произошел в небе над соседней страной утром 17 июля. Напомним, о факте нарушения воздушного пространства на прошлой неделе сообщило финское министерство обороны.

Как показало расследование, российский самолет находился над территорией Финляндии около двух минут и пролетел 25 километров. При этом летчики углубились в воздушное пространство Суоми на километр, однако поскольку личность нарушителей установить не удалось, то, как отмечают финские пограничники, предъявление обвинения не представляется возможным.