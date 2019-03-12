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Новости. Общество
22:00, 12 Марта 2019
фото: "Известия" / Зураб Джавахадзе

Российской армии доверят создание суверенного интернета страны

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Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название.

Суверенный интернет РФ уже получил название – мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны. 

У МТСС появится собственный поисковик, а для ее независимого функционирования военные проложат волоконно-оптический кабель через Арктику. По мнению экспертов, опыт создания такой системы пригодится при формировании национальной сети. Наравне с защищенным российским сегментом Всемирной сети, проект создания которого сейчас обсуждается, МТСС должна обеспечить электронную безопасность страны, считают специалисты по кибербезопасности.

Мультисервисная транспортная сеть связи не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих ее с Всемирной паутиной. Вся важная информация будет храниться на серверах Минобороны. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data.

Теоретически военная сеть обмена информацией в будущем может стать сегментом суверенного российского интернета, пояснил  ведущий аналитик компании Fintech Lab Сергей Вильянов.

"Сеть можно использовать в народном хозяйстве, например для системы закупок и контроля качества продукции", – считает эксперт.

МТСС можно будет использовать для работы национального интранета, хотя сейчас в России уже есть сильная гражданская инфраструктура связи и при необходимости ее можно "замкнуть на себя", считает Урван Парфентьев. По его мнению, не менее важно обеспечить надежную связь для всей страны. Сейчас депутаты совместно с представителями интернет-индустрии решают, как это сделать: планируется, что закон о "суверенном интернете" распространится на гражданскую инфраструктуру, чтобы при возникновении серьезных геополитических проблем "можно было переключить нашу систему на автономное функционирование", подчеркнул эксперт.

В военном интернете появится и свой семантический поисковик, который позволит запрашивать информацию по ключевым словам или фразам. В базы данных МТСС также будут занесены и постоянно обновляемые сведения о сухопутных войсках, самолетах, которые в данный момент находятся на аэродромах и в небе, а также о подлодках, кораблях и даже космических аппаратах военного назначения. На основе этой информации будет создана интерактивная карта с реально существующими бригадами и дивизиями российской армии. Такие карты позволят командованию оценивать обстановку, находясь в Национальном центре управления обороной.

Пригодится МТСС и в боевых условиях. Так, российский комплекс разведки, управления и связи "Стрелец" уже сейчас позволяет вывести на планшет карту предполагаемого района ведения боевых действий. Разведчики, в свою очередь, смогут ее дополнять полученными данными, используя защищенные каналы. Кроме того, сеть позволяет в защищенном режиме обеспечивать логистику: снабжение войск продовольствием и вещевым имуществом, техникой, вооружением и боеприпасами.

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